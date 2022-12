(VIDEO) Riscă să fie închise // 25 de gimnazii din Nisporeni vor avea deficite bugetare duble sau triple în anul 2023

11:10

Un avion F-35 al armatei americane a ratat aterizarea la o bază din Texas, pilotul reușind să se catapulteze în ultimul moment. Imaginile dramatice au fost surprinse de un martor al întâmplării, transmite digi24. F-35B accident at Forth Worth airbase in the U.S. • The pilot was able to eject. pic.twitter.com/gZvLWqiWtE — Clash Report (@clashreport) December 15, 2022 Filmarea făcută cu telefonul de un martor al evenimentului arată cum avionul F-35B încearcă să aterizeze vertical la baza Naval Res...