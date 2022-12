2023 a rămas fără „zero”: Instalația luminoasă de Crăciun din sectorul Botanica al capitalei, vandalizată

20:20

Șefa statului, Maia Sandu, are „întrebări” cu privire la condițiile în care a fost semnat contractul cu MGRES și anume la prețul indicat. „Dacă mă întrebați exact de această tranzacție, nu am participat la negocieri, am niște întrebări în raport cu condițiile în care s-a semnat acest contract”, a spus Sandu. Totodată, președinta a declarat în cadrul emisiunii Punctul pe Az că va discuta cu Guvernul cu prima ocazie despre acest subiect.