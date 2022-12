Procurorul general interimar a sesizat CSP după ce i-au fost sparte conturile

11:50

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la Gala Premiilor Uniunii Teatrale din Moldova (UNITEM). În cadrul ceremoniei, Speakerul i-a înmânat un premiu de excelență actorului Constantin Cotimanis, anunță Serviciul de presă al legislativului. „Un clasic al cinematografiei, teatrului și televiziunii din România. Are zeci de roluri memorabile pe scenele marilor teatre din România, dar și [...] The post Igor Grosu a înmânat premiul de excelență actorului Constantin Cotimanis appeared first on politics.md.