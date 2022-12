Propunere: Întreprinderile din sectorul zootehnic ar putea fi scutite de unele taxe

19:00

Deputatul Gaik Vartanean părăsește fracțiunea PSRM și se alătură Partidului MAN condus de primarul de Chișinău, Ion Ceban. Informația a fost confirmată de reprezentanții fracțiunii. „Decizia lui Gaik Vartanean nu reprezintă o surpriză pentru echipa PSRM. Noi am știut întotdeauna că el este omul apropiat a lui Ion Ceban și că plecarea lui era un ...