FOTO. Un tânăr cu dublă cetățenie, depistat cu permis de conducere fals. Cât l-a costat pe bărbat

Șeful forțelor armate ucrainene este de părere că Rusia va încerca din nou să captureze capitala Kiev, după ce precedentul atac a fost respins la începutul acestui an, relatează The Guardian. Într-un interviu acordat publicației The Economist, generalul Valery Zaluzhny, a declarat că încearcă să se pregătească pentru ca forțele rusești să încerce din nou să …