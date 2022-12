Ilan Șor spune că protestele din centrul Chișinăului „au luat o pauză tehnică”: Vom reveni în curând

20:40

Un bebeluș de aproape cinci luni a ajuns la spital cu arsuri de gradul trei și patru pe tot corpul. Micuțul ar fi primit leziunile de la soba din casă acum cinci zile, însă mama copilului a cerut ajutorul medicilor abia pe 13 decembrie noaptea. Copilul a fost internat, aseară, aproape de miezul nopții, în […] The post Un bebeluș de cinci luni a ajuns în reanimare la cinci zile după ce a căzut pe soba încinsă. Mama copilului: „L-am uns cu aloe și am crezut că o să-i treacă” appeared first on NewsMaker.