Maia Sandu: Se lucrează la un plan de reintegrare a regiunii transnistrene

Maia Sandu susține că Republica Moldova trebuie să fie gata pentru reintegrarea celor două maluri ale Nistrului în momentul când va apărea această oportunitate. Președinta Republicii Moldova a mai declarat în această seară, în cadrul emisiunii Punctul pe AZi de la TVR Moldova, că se lucrează deja la un plan de reintegrare.

