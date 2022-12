„Vorbitorii de limbă rusă din această țară nu sunt în pericol”. Maia Sandu a comentat „îngrijorările” Moscovei

19:30

La sfârșit de an, Pornhub a publicat tradiționalul raport al vizualizărilor. Conform datelor, cea mai accesată categorie de pe acest site, în anul 2022, a fost Lesbian, pe locul doi este categoria Ebony, iar pe locul trei – Japanese. În Moldova, cea mai populară categorie de pe Pornhub în anul 2022 a fost Milf, scrie […]