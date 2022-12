Studiu. Bolile responsabile de 88% dintre decesele înregistrate în Republica Moldova

19:00

Deputata și vicepreședinta Partidului „ȘOR", Marina Tauber, rămâne în arest la domiciliu pentru încă 20 de zile. Măsura preventivă a fost prelungită la solicitarea procurorilor prin decizia magistraților de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, la ședința de judecată din 14 decembrie. „Așa cum am mai spus, iau toate dificultățile și greutățile ca lecții și experiență. […]