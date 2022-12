Proiectul privind trecerea spitalelor raionale în gestiunea Ministerului Sănătății a fost votat în prima lectură

12:50

Femeile din sectorul IT din Republica Moldova tind să aibă locuri de muncă mai puțin plătite decât bărbații. Concluzia aparține unui studiu realizat de PwC Moldova, care prezintă o analiză cuprinzătoare a salariilor și beneficiilor oferite de companiile IT din țara noastră. Potrivit autorilor, diferențele dintre salariile femeilor și ale bărbaților pot atinge și 30-33%. De exemplu, un bărbat din domeniul IT poate ridica un salariu de aproximativ 26.000 de lei, în timp ce o femeie din domeniul IT are un salariu de 17.000 de lei pentru același lucru efectuat.