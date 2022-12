Ucraina a pierdut 20% din populaţie de la începutul invaziei ruse

15:30

Nicole Cherry și Florin Popa au sărbătorit-o, weekendul acesta, pe micuța Anastasia, care a împlinit un an. Fetița a avut parte de o petrecere ca-n povești, inspirată din Alice în țara minunilor, transmite suntmamica.ro. Cu ocazia împlinirii vârstei de un an, Nicole i-a transmis, pe contul său de Instagram, un mesaj emoționant fiicei sale: Acum un an am devenit mamă și am cunoscut cea mai profundă formă de iubire necondiționată. • Îți mulțumesc că m-ai ales să-ți fiu mamă. Îți mulțumesc că m-ai...