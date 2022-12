Medicii și farmaciștii nu vor mai primi câte 120 de mii de lei în câteva tranșe. Vot final în Parlament

16:20

Poliția a stabilit cine este mama copilului care a abandonat, în scara unui bloc din Bălți, un rebelul de 8 luni. Femeia are 22 de ani și mai are un copil. Aceasta și-a motivat gestul prin faptul că micuțul era bolnav, iar ea mai are un copil și nu reușește să se descurce. Femeia este […]