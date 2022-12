Radu Marian, despre datoria de stat a Moldovei: „E mult mai mică decât în Ucraina, România, nemaivorbind de Italia”

14:10

Deputatul PSRM, Gaik Vartanean, părăsește formațiunea socialistă și se alătura Mișcării Alternative Naționele (MAN), în frunte cu primarul Ion Ceban. Informațiile au fost fost făcute publice pe 14 decembrie pe pagina oficială a partidului. Socialiștii susțin că decizia lui Gaik Vartanean nu reprezintă o surpriză pentru echipa PSRM. „Noi am știut întotdeauna că el este […]