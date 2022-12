Programul Național de recuperare a bunurilor infracționale pentru anii 2023-2027, votat de Parlament

10:30

O politista din Florida a facut supradoza dupa ce a fost expusa la opioide in timpul unui control in trafic. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Un ofiter de politie aproape a murit dupa ce a fost expus la fentanil in timpul unui control in trafic, potrivit New York Post, citat de StirileProTV. Ofiterul de serviciu a … Articolul O polițistă a făcut supradoză după ce a bătut vântul și i-ar fi introdus droguri în corp. Cum s-a întâmplat apare prima dată în ZUGO.