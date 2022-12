O nouă rundă de consultări asupra proiectului care va permite femeilor să muncească în timpul concediului de maternitate, beneficiind de indemnizația de maternitate

09:00

Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc astăzi Ziua Sfântului Andrei. În tradiția populară, această zi marchează începutul iernii, fiind cunoscută în calendarul popular sub denumirea de Sântandrei Cap-de-Iarnă, informează MOLDPRES. Potrivit tradițiilor creștine, Sfântul Andrei este unul dintre cei doisprezece Apostoli, care a fost ales de însuși Mântuitorul ca să predice Evanghelia. Fiul unui pescar ... Sărbătoare mare în calendarul creștin-ortodox – Ce simbolizează această zi The post Sărbătoare mare în calendarul creștin-ortodox – Ce simbolizează această zi appeared first on Politik.