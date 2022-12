VIDEO/ Explozie masivă la cea mai mare rafinărie din Siberia. Două persoane au murit

10:30

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatâi susține că dacă Republica Moldova ar aloca astăzi bani pentru procurarea unui sistem antiaerian care să apere spațiul țării noastre, sistemul ar putea fi livrat „cel mai devreme într-un an jumate”. Oficialul afirmă că banii alocați în plus în bugetul destinat Armatei Naționale în 2023 vor fi utilizați pentru apărarea spațiului […] Articolul Ministrul Apărării: „Dacă alocăm azi bani pentru un sistem antiaerian, îl vom primi cel mai devreme peste un an și jumătate” apare prima dată în Vocea Basarabiei.