Guvernul propune ca fumatul la balcon să fie interzis. Urmează decizia parlamentului

09:50

Cu luna decembrie, în Confererația Elvețiană începe o perioadă bogată în tradiții și obiceiuri. Deși este o țară mică, în Elveția fiecare regiune are obiceiurile sale la sărbătorile de iarnă. În luna decembrie tradiția aduce în fiecare lăcaș calendarul de Advent, prin care începe un nou an bisericesc, un nou an pastoral şi un timp […] Post-ul În Ajun de Crăciun cu Alexandra Conunov și Patricia Kopachinskaja apare prima dată în Observatorul de Nord.