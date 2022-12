(INTERVIU) Alec Ignat: îmi doresc ca 2023 să ne ofere mai multă stabilitate şi predictibilitate, să nu fie atât de incert şi atât de turbulent ca 2022

Interviu cu Alec Ignat, Directorul „Tirex-Petrol” SA, despre provocările din anul 2022, rezultatele înregistrate şi tendinţele ce se prefigurează. C: Domnule Ignat, se apropie de final anul 2022. În ce măsură aţi reuşit să implementaţi planurile trasate pentru acest an? A.I.: 2022 a fost un an dificil, cu evenimente ce nu puteau fi prognozate nici […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Curentul.md