10 dei frumoase pentru iarnă – compoziții de Crăciun care te vor entuziasma

10:50

În timp ce valoarea sa literară a fost pusă la îndoială, iar multe dintre valorile sale par acum depășite, romanul „Fântâna singurătății” (în engleză The Well of Loneliness) de Radclyffe Hall încă deține un loc ca un far pentru auto-descoperirea sexuală, scrie Hephzibah Anderson în seria BBC Culture Banned Books. Când o carte a fost […] Articolul Literatură! „Fântâna singurătății”: romanul care ar putea corupe o națiune apare prima dată în ea.md.