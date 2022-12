Spînu: Chișinăul va acționa în judecată Gazprom pentru pentru generarea crizei energetice

10:40

Partidul pe care îl crează Ion Ceban nu are o baghetă magică la dispoziție dar are experiența muncii în comun cu oameni diferiți, iar acest lucru dă speranță moldovenilor, afirmă într-un editorial jurnalistul Victor Nichituș. Potrivit acestuia, în societatea moldoveană a crescut nivelul de așteptare al unei minuni politice care să rezolve problemele existente. „Cercetarea [...] The post Jurnalist: Oamenii așteaptă responsabilitate și profesionalism din partea MAN appeared first on politics.md.