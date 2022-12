Record! Peste 100 de cazuri de gripă, înregistrate în Moldova, în ultima săptămână

15:40

Anul 2023 se prognozează a fi unul complicat pentru locuitorii Republicii Moldova. Seceta severă, criza energetică și războiul din Ucraina au avut un impact puternic asupra sectorului agroalimentar. Potrivit experților FAO, producția de cereale în 2022 este estimată cu peste 45% sub media ultimilor cinci ani, porumbul fiind cel mai afectat. Se preconizează, de asemenea, […]