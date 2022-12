Argentina este prima echipă calificată în finală, după ce a eliminat Croația, scor 3-0

09:10

Rămasă fără gaze din Rusia și electricitate din rețeaua de energie a Ucrainei distrusă de rachetele lui Putin, Republica Moldova a fost dată peste cap atât de mult de facturile uriașe și penele de curent repetate încât, potrivit primarului din Orhei, locuitorii de-abia își mai pot stăpâni furia, scrie publicația americană The New York Times.