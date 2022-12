Explozii în centrul Kievului: Zece drone Shahed au fost doborâte

14:40

Consilierul municipal Dinari Cojocaru a adus astăzi la ședința CMC două 2 sticle de alcool, menționând că „asta e ce dorește PAS poporului”. „Vom constata - gazul am ajuns de la 4 lei la 29, lumină la 7 lei, căldura am schimbat-o pe frig, să stingem să poată facă bani Spînu, școli am închis. Ce o să facă un stat care nu are școli, spitale decente? O să se apuce consumat alcool”, a spus Cojocaru.