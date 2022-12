Kievul a fost atacat cu drone-kamikaze. A fost lovită și o casă de locuit

21:00

Deputatul PAS, Vasile Șoimaru, s-a arătat nemulțumit de faptul că colegii săi din opoziție au ținut discursuri în cadrul ședinței plenare de astăzi, 12 decembrie, doar în limba rusă. Alesul poporului consideră că o astfel de atitudine denotă o lipsă de respect pentru cei care au votat Declarația de Independență a Republicii Moldova. „Nu pot […]