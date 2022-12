Cât costă gazul procurat de la Energocom? Vadim Ceban: În jur de 1000 de dolari

10:00

O expoziție inedită, „Focus pe astăzi", invită iubitorii de artă pentru o singură zi în atelierul maestrului Mihai Țăruș din strada Dimo 7/2 a capitalei. Potrivit artistului, dialogul în spațiul cultural este minimalist, iar acest experiment artistic are drept scop incitarea curiozității și formarea unui dialog dintre artist, artă și...