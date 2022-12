Reacția Moscovei la distanțarea Republicii Moldova de CSI

21:20

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a fost nominalizată de cititorii ziarului Financial Times la categoria „Femeia anului 2022". „Există foarte puțini politicieni din lume care se confruntă cu provocări atât de mari precum cele pe care le are Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, și statul său: influx major de refugiați, lupta cu oligarhi corupți legați […]