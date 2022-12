Atenție, vin frigurile! Ce temperaturi ne așteaptă în următoarele zile...

13:40

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a „arauncat în aer” rețelele sociale din Ucraina cu o anecdotă pe care i-a spus-o lui David Letterman, într-o ediție specială a emisiunii găzduită de acesta la Netflix, „My Next Guest Needs No Introduction”. Zelenski glumit despre Rusia și război, precum și despre pierderile armatei ruse, scrie site-ul emisiunii de știri TCN, de la canalul de televiziune 1+1, transmite libertatea. Vorbind cu David Letterman, președintele a spus că ucrainenii au puține m...