UE trimite în Ucraina 30 de milioane de becuri LED; Ursula von der Leyen: Pentru economisirea energiei prețioase

The Guardian: Cum era Dracula cu adevărat? Un indiciu de 550 de ani ar putea descoperi detalii despre viața lui Vlad Țepeș Într-o noapte întunecată și furtunoasă din luna mai a acestui an, exact la 125 de ani de la publicarea de către Bram Stoker a romanului emblematic despre vampiri, două persoane au cercetat într-o cameră din Transilvania un document vechi de peste 500 de ani – semnat de Dracula însuși, scrie The Guardian. Misiunea lui Gleb și a Svetlanei Zilberstein? Să extragă material genet...