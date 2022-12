Vladimir Mânăscurtă: Cartea face parte din genul thriller supranatural, dar conține elemente de horror, detectiv, mistică, romantică și desigur dramă

10:10

Zilele Literaturii Române la Chișinău, ediția a VI-a. Evenimentul are loc în perioada 14-17 decembrie 2022. Zilele Literaturii Române revin la Chișinău și Bălți. Suntem la ediția a VI-a. Sunt 45 de scriitori, ziariști, profesori de literatură din România și Republica Moldova. Organizatorii planifică 20 de evenimente în 12 locații. Sloganul ediției a VI-a: „dar ei […]