Numărul infectaților cu COVID-19, în creștere. Câte decese au fost înregistrate săptămâna trecută

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că preşedintele Vladimir Putin nu mai are programată nicio conferinţă de presă până la sfârşitul acestui an, ceea ce înseamnă că rupe tradiţia, urmată fidel în ultimii zece ani, de a sta de vorbă cu jurnaliştii la încheierea fiecărui an, relatează The Guardian şi AFP.