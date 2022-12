Programările pentru serviciile medicale de înaltă performanță se vor face doar online

16:40

Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg se teme de un război major între Rusia și NATO. Stoltenberg a făcut aceste declarații pentru presa din Norvegia, într-un interviu în care a vorbit despre provocările pe care le întâmpină ca lider al NATO în timpul uneia dintre cele mai mari crize înregistrate în Europa în ultima vreme, ... Stoltenberg: Mă tem că războiul din Ucraina va scăpa de sub control și se va transforma într-un război între Rusia și NATO