Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a adus din nou în discuție negocierile de pace, dar de această dată pune presiune pe Kiev. Conflictul din Ucraina se poate încheia în orice moment dacă Kievul dă dovadă de voință politică, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov (foto articol). „În acest caz, am putea specula ...