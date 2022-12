Oleg Serebrian, despre contractul cu MGRES: Războiul din Ucraina ne-a arătat în ce măsură suntem interdependenți

15:50

Președintele Federației Ruse, Valdimir Putin, nu va susține conferința de presă pe care o are la fiecare sfârșit de an. Asta după întâlnirea dintre Putin și sute de jurnaliști ruși și străini s-a ținut în fiecare an, din 2001, și dura mai multe ore. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri […] Articolul Sfârșit de an fără Putin! Litederul de la Kremlin își anulează pentru prima dată conferinţa anuală apare prima dată în Realitatea.md.