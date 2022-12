Fostul șef al trupelor americane din Europa estimează că Ucraina va elibera Crimeea până în august 2023

21:30

Putin anulează conferința de presă de la final de an pentru prima dată în 10 ani Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Vladimir Putin nu va ține anul acesta conferința de presă anuală de sfârșit de an, scrie The Guardian. Dmitry #Peskov declared that #Putin won't hold a big press conference this year. pic.twitter.com/4ImOGhg8e4 — NEXTA (@nexta_tv) December 12, 2022 „Nu va exista (o conferință de presă) înainte de Anul Nou", a transmis Dmitri Peskov. Va fi pentru prima...