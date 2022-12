Epavă din Evul Mediu, descoperită pe fundul unui lac din Norvegia

15:40

Unirea cu România este cel mai plauzibil scenariu pentru viitorul Republicii Moldova. Potrivit directorului Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, statul Republica Moldova, pe termen lung, nu are resurse proprii pentru a supraviețui, iar unica soluție este unirea cu România. În cadrul unei dezbateri publice organizate de Agenția de presă...