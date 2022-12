Șeful Moldovagaz, așteptat la Gazprom. Ce vor discuta Vadim Ceban cu Alexei Miller?

13:10

45 de scriitori, ziariști și profesori de literatură din România și R. Moldova vor participa la cea de-a VI-a ediție a Zilelor Literaturii Române la Chișinău, care se va desfășura în perioada 14-17 decembrie. În cadrul lor vor avea loc 20 de evenimente în 12 locații, informează MOLDPRES. Potrivit organizatorilor, printre invitați sunt scriitorii Sorin Alexandrescu, George C. Dumitru, Cristian Fulaș (București), Laszlo Alexandru (Cluj), Bogdan Crețu (Iași), Alina Nelega (Târgu Mureș), Mircea V. C...