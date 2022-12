Moldova și România au semnat un acord de îmbunătățire a infrastructurii digitale

14:10

La Chișinău are loc o acțiune protest organizată de Partidul Acasă Construim Europa (PACE), fondat și condus de către Gheorghe Cavcaliuc. Protestatarii scandează: „Maia Sandu nu uita Moldova nu-i țara ta", „Jos Maia Sandu". Manifestanții au declarat că „la moment, în justiție este un abuz". „Facem ordine în țară. Jos Maia Sandu", a comunicat un protestatar.