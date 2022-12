Procuratura, acuzată de lipsă de reacție în cazul construcției din strada Mateevici, expert

22:40

Mecanismul de aprobare și înregistrare a prețurilor de producător la medicamente va fi modificat. Deputații au votat în prima lectură un proiect care conține clauze privind limita creșterii prețurilor, plafonarea având drept scop de a evita scumpiri nejustificate, transmite IPN. Proiectul prevede negocierea directă cu producătorul sau deținătorul certificatului de...