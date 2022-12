Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 a fost aprobat în prima lectură

14:00

Ministrul Economiei, Dumitru Alaiba, a fost oprit în trafic de un inspector de patrulare și a fost amendat, informează TRIBUNA. Inspectorul i-a cerut permisul, pe care ministrul nu-l avea „- Ha! Nu-l am și nu-s obligat să-l am, conform unei legi votate în parlament! Domnul polițist: – Da, bine, am nevoie de IDNP-ul dvs. Pentru […]