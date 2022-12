Aproape 300 de judecători cer să le fie majorate salariile

12:30

Construcția spitalului regional Bălți va costa aproximativ 100 de milioane de euro, dintre care 75 de milioane statul îi va împrumuta de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. Precizările au fost făcute de ministra Sănătății, Ala Nemerenco, într-o emisiune de la TVR Moldova. „Pentru spitalul din Bălți, deja am ajustat studiul de prefezabilitate, am găsit bani din granturi ca să avem unitatea de implementare și am pregătit tot pachetul de documente ca să fie semnat acordul dintre guvernul...