Studiu: Rata de fertilitate în municipiul Chișinău este extrem de scăzută. Ce arată datele despre Ialoveni și Bălți?

13:30

Patru copii de 6, 5, 4 și 1 an și 6 luni, au fost transportați la spital, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Totul s-a întâmplat în seara zilei de 8 decembrie, în orașul Slobozia din stânga Nistrului. Potrivit presei transnistrene, femeia și-a culcat copiii, iar ea se ocupa cu treburile casnice în […] The post Patru copii minori, transportați la spital, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon appeared first on NewsMaker.