Dodon, interviu pentru presa rusă: Moldova nu va supraviețui fără CSI și Rusia

Vicepreședintele Parlamentului European, Eva Kaili, a fost reținută ieri, 9 decembrie, în Belgia. Aceasta este învinuită de corupție în alegerea Qatarului de a găzdui Cupa Mondială, scrie Dojdi. Agenții Oficiului Central pentru Luptă împotriva Corupției au efectuat ieri, la Bruxelles, peste 15 percheziții și au reținut patru persoane. Aceștia sunt suspectați de corupție legată de