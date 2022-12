A șasea ediție a Expoziției World Press Photo la Chișinău a fost vizitată de circa 3000 de persoane

10:50

Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media condamnă cu vehemență tentativele sfidătoare ale Adunării Populare a Găgăuziei de a împiedica activitatea profesională a jurnaliștilor prin instituirea unor mecanisme arbitrare și abuzive de „acreditare" a presei, care contravin normelor constituționale și convenționale. ONG-urile de media cer anularea neîntârziată a hotărârii emise în acest sens. La data de 6…