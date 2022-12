Centrul de Tineret Nisporeni a primit o donație de carte

12:50

Comisia Electorală Centrală are un nou membru. Este vorba despre Dana Munteanu, numită în funcție cu votul a 53 de deputați, transmite IPN. Dana Munteanu este licențiată în drept, și-a început activitatea în cadrul Comisiei Electorale Centrale în anul 2012. Din 2016 și până în prezent a deținut funcția de...