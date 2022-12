Rusia spune că îşi intensifică producţia „celor mai puternice mijloace de distrugere”

09:10

Guvernul va crea Agenția de Dezvoltare Regională Municipiul Chișinău. Hotărârea de Guvern privind inițierea procedurii de constituire a fost publicată pentru consultări publice și aprobată în ședința secretarilor generali. Unii experți susțin că prin această decizie, vicepremierul Andrei Spînu se pregătește de lupta cu Ion Ceban pentru Primăria Capitalei, întrucât, tot el, ar fi și ... Ultimă oră! Andrei Spînu se pregătește de lupta cu Ion Ceban pentru Primăria Capitalei? Decizia luată de Guvern