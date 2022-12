VIDEO // Maia Sandu pentru CNN: Sprijinul oferit de NATO vine să consolideze capacitatea R.Moldova de a se apăra

11:50

Rusia a refuzat să îl elibereze pe Paul Whelan alături de baschetbalista Brittney Griner, în schimbul care l-a implicat pe traficanul de arme Viktor But, dacă nu este inclus și Vadim Krasikov, un fost colonel din spionajul intern rus, aflat în prezent în custodia Germaniei, au declarat oficiali americani pentru CNN, transmite libertatea.ro. Încă din august, rușii au cerut ca Vadim Krasikov să fie eliberat împreună cu Viktor But, supranumit „negustorul morții”, care ispășea o pedeapsă de 25 de an...