BEM, Banca Socială și Unibank au încasat peste 2,8 miliarde de lei de la retragerea licențelor

Maia Sandu, nominalizată de prestigioasa revistă Financial Times „Femeia anului 2022″ Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost nominalizată de cititorii Financial Times la categoria „Femeia anului 2022”. „Sunt foarte puțini politicieni în lume care se confruntă cu provocările enorme pe care le are Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, și micuța ei țară: un aflux de refugiați, reprimarea oligarhilor corupți legați de Rusia, o criză energetică majoră care cufundă țara în beznă de...