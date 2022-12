Marocul a produs o nouă surpriză de proporții la Mondialul din Qatar

12:10

După doi an de pandemie și restricții impuse în grădinițele din toată țara, părinții și copiii se pot bucura în acest an de magia sărbătorilor de iarna. La grădinița "Sălcioara" din comuna Stăuceni, municipiul Chișinău, copiii împreuna cu părinții au realizat mai multe decorațiuni de iarna. Adulții spun că în acest an sărbătorile de iarna vor fi mai speciale, întrucât vor putea participa, alături de copii lor, la tradiționale matinee.