Vor lucra și pe întuneric. IGP va fi dotat cu generatoare. Germania a donat Moldovei 70 de unități

13:30

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat îngrijorarea că luptele din Ucraina ar putea scăpa de sub control și s-ar putea transforma într-un război între Rusia și NATO, scrie The Guardian. „Dacă lucrurile merg prost, pot merge îngrozitor de prost. Este un război teribil în Ucraina. Este, de asemenea, un război care poate deveni […] Articolul Scenariu apocaliptic! Stoltenberg: Luptele din Ucraina ar putea scăpa de sub control. Ar duce la un război NATO-Rusia apare prima dată în Realitatea.md.