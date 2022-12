(VIDEO) Premiul Nobel pentru Pace: Laureații ucrainean, rus și belarus denunță la unison războiul „criminal” al lui Putin

08:40

Guvernul va crea Agenția de Dezvoltare Regională a Municipiului Chișinău. Hotărârea de Guvern privind inițierea procedurii de constituire a fost publicată pentru consultări publice și aprobată în ședința secretarilor generali. NM a solicitat un comentariu din partea primarului Ion Ceban cu privire la inițiativa Executivului, însă deocamdată nu am primit un răspuns. În componența Consiliului Regional […]